María Eugenia Vidal: «Queremos pedirle otra oportunidad a la gente»

La ex gobernadora analizó la actualidad nacional y se mostró esperanzada en volver al gobierno.

En una entrevista concedida al periodista Joaquín Morales Solá, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal tocó diferentes temas de la actualidad nacional y reconoció que Juntos por el Cambio «tiene que capitalizar los aprendizajes de los últimos cuatro años, con una autocrítica seria, profunda, diciéndole a la gente que aprendimos de verdad, que escuchamos y estamos juntos, y que queremos pedirles otra oportunidad para hacer el mejor gobierno posible».

En el marco del 37° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Vidal reflexionó sobre la derrota sufrida en 2019 y sostuvo: «Tenemos el desafío de construir una nueva mayoría entre los que defienden posiciones más radicales y quienes somos más dialoguistas y aperturistas». Luego, defendió la movilización del pasado 17 de agosto en contra del Gobierno ya que dio cuenta de «una sociedad movilizada dispuesta a poner límites claros y a no tolerar abusos de poder». Mientras que sobre la reforma judicial, señaló: «Los valores no se conceden. No hay negociación y un acuerdo posible con nuestros valores fundamentales que es la independencia de la Justicia y la Corte Suprema».

«El diálogo es posible, es necesario, hasta diría que inevitable. No hay manera que la Argentina salga adelante si no resolvemos esta tensión. Somos potencialmente ricos, pero estamos en el 40% de pobreza, hay que partir de esa realidad. Si no estamos a la altura, la sociedad va a cambiar los dirigentes. Los argentinos tienen conciencia del hartazgo y de encontrarnos siempre en el mismo lugar, ya no compran soluciones mágicas y rápidas», precisó luego.

Analítica, Vidal aseguró que el principal inconveniente del país es político. «La política se tiene que animar a dar un debate honesto de cuáles van a ser las prioridades: si vamos a privilegiar desde el Estado a los que más lo necesitan y a los que más se esfuerzan. La equidad no es contraria al mérito. Hay que definir una línea de largada y premiar al que más se esfuerza», afirmó. En ese sentido, finalmente remarcó la necesidad de terminar con «la grieta». «Promover la grieta es un lugar cómodo, nos esperaría el mismo camino de hace 17 años. Lo que nos trajo hasta acá no nos va a sacar, los dirigentes políticos tienen que poner por delante la solución del problema. La última elección mostró que la sociedad no está dispuesta a sostener extremos: el oficialismo tuvo que proponer una figura que prometía moderación», concluyó la ex mandataria provincial.