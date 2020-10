María Becerra fue tendencia por mostrar sus axilas al natural

La artista del momento compartió dos fotos sin depilarse y encendió un debate en las redes sociales.

La vida de María Becerra (20) ha sido una montaña rusa. De estrella de YouTube a influencer, de liderar los charts con su música a hacer una colaboración con Tini. En todo momento, la cantante ha tenido que lidiar con las opiniones ajenas. Este domingo, la artista fue el blanco de las críticas y generó un nuevo debate sobre la belleza hegemónica al subir a sus redes sociales una foto sin depilarse.

Levantándome like this pic.twitter.com/TlYWJhRbfe

María confesó haber sido víctima de bullying durante su época de estudiante. En una entrevista con Clarín, la intérprete de High reveló que era una persona que permanecía escondiéndose y que vivía en su propio caparazón.

Hoy, ya con una carrera musical en pleno ascenso, María se muestra segura de sí misma y llena de amor propio. Así lo demostró este domingo en sus redes, al subir dos fotos con el pie de foto “levantándome like this”.

Si algo nos han demostrado las redes sociales en los últimos tiempos es que los mensajes de odio están a la vuelta de la esquina. “Sí, tengo altos pelos porque ni a palos me depilo, porque me duele 🙂 y si, sigo teniendo un estilazo perrrooo“, escribió en su cuenta de Instagram en respuesta a los comentarios sobre su “higiene personal”.

En pocas horas, la publicación cosechó comentarios a favor y en contra. En su cuenta de Instagram la publicación tuvo más de seiscientos cincuenta mil likes y casi veinte mil comentarios. Otro tanto fue en Twitter, donde fijó esa publicación en el feed. En esa red, las fotos de la influencer consiguieron mil doscientos retweets, dos mil seiscientos tweets citados y setenta y tres mil likes.

Por su parte, la cantante aprovechó para hacer un descargo en sus historias frente a las críticas. “Es tan simple como que es mi cuerpo, yo tomo las decisiones que yo quiero y a nadie le tiene por qué importar si yo me depilo o no me depilo (…) gasten su tiempo en algo importante (…) Entiendo que haya causado revuelo porque todavía nos está costando mucho desacostumbrarnos de todas esas cosas. No voy a hacer nada que vaya en contra de lo que pienso o cómo decido vivir por los demás. Si no te gusta ver mi pelo en las axilas: dejame de seguir“, declaró la cantante.