Margarita Stolbizer: “Las PASO nunca sirvieron para nada”

La titular del GEN dijo que “sólo son necesarias si hay competencia interna” y admitió que tiene conversaciones con el sector de Cambiemos que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.

La titular del partido GEN, Margarita Stolbizer, aseguró que no está de acuerdo con las PASO desde que se crearon “porque nunca sirvieron para nada”.

En declaraciones a Días Distintos por Radio Provincia destacó que esas elecciones primarias que “son un buen mecanismo sólo cuando hay un partido que tienen competencia y decide hacerlas” y reiteró que no le “parece bien que se haga obligatoria cuando no hay competencia y que además sea obligatorio para la gente”.

En otro orden, dijo que en la Argentina la discusión política “es berreta” al ser consultada por los últimos dichos del senador Martín Lousteau acerca de que habría que jubilar a Mauricio Macri.

Stolbizer dijo que “yo no me animaría a decir algo así. Hoy no se discute como resolver los problemas de la Argentina o cuales son los desafíos en la pospandemia”.

La titular del GEN explicó que desde el partido pretenden “formar parte de los debates de la Argentina y no sólo ser comentaristaS de la política, buscamos poder discutir con otras fuerzas políticas contenidos y no sólo generar alianzas para armar una lista”.

En ese marco, reveló que tiene contactos con el ala “moderada” de Juntos por el Cambio cuyo dirigente más saliente es Horacio Rodríguez Larreta.

Stolbizer señaló que “el discurso de Rodríguez Larreta es más abierto. Además, ha sido el que mejor ha quedado parado por la voluntad de articular políticas con el gobierno nacional durante la pandemia y, al mismo tiempo, cuando tuvo que discutir por los recursos de la Ciudad lo hizo. Ser moderado no es ser condescendiente”.