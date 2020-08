Marcha anticuarentena: Aníbal descarta que habrá “un montón de contagiados”

El interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio lamentó las argumentaciones contra las medidas de confinamiento de los convocantes a esa protesta el próximo 17 de agosto, entre los que se encuentra el actor Luis Brandoni, a quien chicaneó: “Lo más serio que hizo fue ‘Esperando la Carroza’”

El exjefe de Gabinete kirchnerista y actual interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, cuestionó la convocatoria para el próximo 17 de agosto bajo la consigna “Defensa de la libertad” de los sectores anticuarentena: “Me da pena la marcha, va a traer un montón de contagiados”.

Con motivo de una visita a Berisso, donde se reunió con el intendente local Fabián Cagliardi y su de Ensenada, Mario Secco, para charlar “políticas de desarrollo que se pueden aplicar en el futuro”, Fernández sostuvo que “muchos de los que se quejan de la cuarentena o no saben, o no leen o no entienden: No hay país del mundo que no haya adoptado la cuarentena al que le haya ido bien económicamente”.

A lo que agregó: “El mundo como lo conocimos se rompió y eso nos obliga a mirar cuál es el destino de ese mundo en el que deberá sentarse Argentina, ya no se sentará sola sino en un contexto como el que en algún momento fue la UNASUR”.

Además, el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner fustigó a las figuras públicas que convocan a la manifestación, como el caso del actor Luis Brandoni, de quien aseguró que “lo más serio que hizo fue (la película) ‘Esperando la Carroza’”.

Consultado sobre el viaje al exterior del expresidente Mauricio Macri, hoy de vacaciones de la Costa Azul francesa, afirmó que “alguien serio, respetuoso no hace eso” en medio de una pandemia.

Por último, Fernández remarcó que ya “hay que prepararse para la pospandemia, hay que trabajar fuerte para generar riqueza”, ya que “no se sale de otra manera que no sea a través del Estado, que deberá invertir mucho hasta que arranque la maquinaria privada y empiece a generar trabajo”.