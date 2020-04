Marcelo Tinelli: “Desde Clarín me tratan de pelotudo desde hace años”

En una entrevista con el programa de Luis Novaresio de Radio La Red AM910, Marcelo Tinelli se mostró muy enojado con el diario Clarín. El conductor asegura que se ensañaron con su figura y acuñó la polémica frase que se utilizó mucho durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner contra el matutino: “Clarín miente”.

Tinelli está enojado porque el diario realizó dos editoriales apuntando contra él y su familia por haberse ido a pasar la cuarentena obligatoria por el coronavirus a su casa de Esquel, Chubut. “Veo un hostigamiento sistemático del Diario Clarín, que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13; me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta”, explicó el conductor.

Además, el fin de semana, el matutino publicó una nota con el título: “Denuncian que Marcelo Tinelli se hizo llevar una valija a Esquel en un avión privado que figuró como “vuelo humanitario””.

Allí se detalla: “Un avión privado que arribó el pasado viernes al aeropuerto de la cuidad chubutense de Esquel involucra nuevamente en una polémica al conductor y dirigente deportivo Marcelo Tinelli quien llegó a esta ciudad para pasar junto a parte de su familia la cuarentena obligatoria dispuesta por el presidente Alberto Fernández por la pandemia del Coronavirus​. De acuerdo a informaciones obtenidas por Clarín, el avión llegó sin pasajeros y con la sola misión de traer desde Buenos Aires una valija destinada a Tinelli. Lo controversial del caso es que el avión privado, una aeronave de la empresa Buenos Aires Fly, con la identificación LV-BAW procedente del Aeropuerto Jorge Newbery aterrizó en el aeropuerto cordillerano como “vuelo humanitario” autorizado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)”.

Y agrega: “Supuestamente, la valija contenía “medicamentos” . Algunas versiones aseguran que la información que recibió el jefe del Aeropuerto esquelense fue que portaba “reactivos para la realización de testeos por la pandemia”. Lo que llamó la atención del encargado de la estación aérea fue que la valija fue entregada por el copiloto de la aeronave a una persona de similares características de la que fue a buscar a Tinelli el día que llegó. Y que arribó en la misma camioneta, una RAM patente PNE 257, color azul”.

“Nunca violamos la cuarentena nosotros”, sumó ante las acusaciones ya que la familia viajó antes de que se dictara el carácter obligatoria de la medida y, desde entonces, no han salido de la casa.

“Por ahí alguno se molestó porque trabajé en la mesa del hambre y con Alberto Fernández”, especuló ante la obsesión contra su imagen.

“Hay un ataque sistemático siempre del mismo medio y con mentiras. No entiendo por qué la saña: me parece injusta“, dijo y agregó: “Acá no hubo un vuelo humanitario; es una mentira absoluta”.

Entonces, terminó con la polémica frase: “¿Clarín miente? Sí. Esta vez lo pongo yo”.