Marcelo Tinelli: «¿De dónde seguirán cobrando hoy los trolls macristas?»

El conductor enfrentó los insultos en las redes de manera desafiante y aseguró que fue «apretado» por la AFIP en un cruce con una exfuncionaria.

Marcelo Tinelli sacudió Twitter hoy por la mañana cuando brindó su contundente opinión sobre el escándalo por la denuncia de espionaje ilegal de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, asegurando que en ese entonces fueron capaces de “escuchar teléfonos y leer mails con el aparato del Estado”. Pero minutos después de su mensaje, un agresivo hashtag en su contra que lo tildó de “sorete” lo obligó a tuitear de nuevo y también afirmar que fue “apretado” por la AFIP.

Pocos minutos después de que el conductor de Showmatch (El Trece) hiciera su comentario, la consigna #TinelliSorete se convirtió en primera tendencia nacional de la red social del pajarito, gracias a las críticias que centenares de usuarios, muchos de ellos de claro perfil antikirchnerista, realizaron hacia su persona y el vínculo cercano que tiene con Alberto Fernández por su labor en el Consejo contra el Hambre.

Inicialmente, el empresario hizo una reflexión. “La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Si esta interpretación es optimista y alegre, cambiamos nuestros genes y somos menos propensos a enfermarnos. Además atraemos a personas positivas. ¡Vibremos alto y siempre para adelante! Vamos”, redactó Marcelo, para luego disparar contra sus detractores.

“Jajajaja, me encanta incomodar a los trolls macristas (¿de dónde seguirán cobrando hoy?). Arman hashtags, insultan. Usan la red para putear, jaja. ¡A vibrar arriba y a ser felices, muchachos!”, lanzó el presidente de San Lorenzo de Almagro, con un tono belicoso pocas veces visto antes.

Jimena de la Torre, jefa de despacho de Cristian Ritondo y ex subdirectora de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, cruzó al Cabezón, provocando que este exhiba documentación que lo involucra como un presunto extorsionado durante la gestión de Cambiemos.

“Como alta funcionaria de AFIP que fui, pido que no difame impunemente. No es cierto que la AFIP se usara para apretar. Jamás se utilizó la información para armar carpetazos como lo hacia @CFKArgentina. AFIP se gestionó en base a procesos reglados sin discrecionalidad”, le indicó la allegada del diputado del PRO a Tinelli, que contestó con una foto.

“Jimena, se nota que como alta funcionaria de la AFIP que fue, no estaba al tanto de los aprietes de sus superiores. Acá le mando una foto de un archivo de su compañero, Jaime Mecicovsky, donde se muestra que buscaba info mia, para después apretar. Tengo más pruebas. Y la Justicia también”, sentenció el presentador de televisión.

Por otro lado, Andrés Ibarra, ex vicejefe de Gabinete y ex ministro de Modernización del gobierno de Macri, se sumó a las críticas hacia el oriundo de Bolívar -sin el hashtag despectivo-, y lo chicaneó por su pasado cercano a políticos de distinta ideología que el actual gobierno peronista. “Repudio y rechazo la infame y mentirosa acusación de Marcelo Tinelli, quien siempre ha buscado acomodarse al poder de turno para su beneficio personal”, escribió el exfuncionario.