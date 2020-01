Marcelo Polino: «José María Listorti es un cagón que maltrata mujeres»

Luego de una semana en la que circularon rumores sobre el levantamiento de la obra de Antonio Gasalla en Mar del Plata de la cual participa, Marcelo Polino aprovechó su micrófono de Radio Mitre para atender y hacer una grave acusación contra José María Listorti.

«Listorti es un cagón porque se mete con el trabajo de los demás y no aprendió a hacer periodismo de espectáculos», sostuvo el jurado del Bailando al aire en Polino Auténtico, el ciclo que conduce en la emisora del Grupo Clarín y que este verano se realiza desde “La Feliz”.

«Igual Listorti nunca aprendió nada. Hace quince años que hace periodismo de espectáculos y lo único que hizo en su vida fue hacer chistes misóginos y tratar mal a las mujeres en su carrera», aseveró Polino, afirmando además que José María siempre fue un mal compañero y un mal educado.

Enfurecido por la propagación de rumores sobre el levantamiento del espectáculo que se presenta en el Teatro Roxy Radio City por escasez en la venta de entradas y baja convocatoria, Marcelo se mostró molesto por no ser consultado al respecto antes de que traten el tema en Hay que ver. “Periodísticamente tiene que cerrar la boca, me pudo llamar y preguntar. Lo mínimo que pudo hacer Listorti era comunicarse conmigo», señaló enojado el ex Intrusos, que también se encargó de emitir una dura chicana para su contrincante y aseguró que el conflicto “recién empieza”. «Me preocuparía por el rating que hace Listorti y no en una obra de teatro”, sentenció.