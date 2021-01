¿Maluma será papá? La foto que dejó en shock a sus fans.

La última fotografía del colombiano, Maluma, dejó a todos sus seguidores boca abierta. A pesar de no saber que fue lo quiso decir, muchas de sus fanáticas aseguran que el cantante tendrá un bebé.

A través de su cuenta en Instagram, Maluma publicó una fotografía en donde se ve acostado en el abdomen de alguien que está a la espera un bebé.

Sin embargo, el intérprete de Hawái no comentó mucho al respeto. “#7DJ”, es el único texto que acompaña el post.

Así, sin dar muchas explicaciones decidió retirarse lentamente. Por ahora solo tocará esperar para saber de que se trata, si el cantante será padre o todo es una estrategia para promocionar algún tema musical.

Sin duda alguna, esta fotografía ha generado muchos comentarios de sus fans, nadie se explica que que quiso decir el cantante. “Juan luis londoño arias ¿me explicas?”, “Dime que no es tuyo que me tiro de mi ventana”, “Ya no será maluma baby sino maluma con baby”, son algunos de los comentarios que se lee.