Malena Pichot por la polemica sobre presos: «Opereta sucia»

«No me corran por izquierda con violadores y femicidas porque no me da miedo decir barbaridades. Pero es muy obvio que lo que están haciendo los medios con la supuesta liberación de presos es una opereta sucia en estos momentos.» opinó en su cuenta de Twitter la comediante y escritora Malena Pichot en su cuenta de Instagram

Además replicó el mensaje de la periodista Julia Mengolini sobre la polémica instalada en Argentina por la recomendación de la CIDH por la reclusión y su peligro sanitario: «La derecha y sus medios estaban que no sabían por dónde pegar porque la gestión viene con buenos resultados y con consenso político a nivel mundial. El tema de los presos es perfecto para generar malestar inmediato porque toca una fibra ultrafacha que se azuza con facilidad.»