Malena Galmarini: Tenemos garantizados el servicio agua para los 12 millones de usuarios

«Vamos a llamar a los intendentes para hacer llegar agua a los hogares que no tienen», destacó Galmarini.

Asimismo, sostuvo que están «monitoreando cómo están las conexiones en hospitales y geriátricos, para intentar evitar tener algún inconveniente».

«Hoy tenemos garantizado el servicio para los 12 millones de usuarios. Vamos a trabajar para que, en la medida de lo posible, aquellos que todavía no tienen el servicio, tengan acompañamiento», aseguró.

En ese sentido, advirtió sobre la necesidad de que «quienes no necesitan salir de su casa no lo hagan, para que no se contagien aquellos que sí necesitamos que estén en sus puestos de trabajo».

La titular de AYSA manifestó que es posible «generar una épica argentina» y que al virus se le puede ganar «entre todos».

«Cuidar el agua tiene que ser una cultura de todos los días», destacó y afirmó que «hoy AYSA potabiliza 6 millones de metros cúbicos diarios», lo que es, según dijo «una cantidad impresionante» por lo que está «garantizado el servicio».

Sin embargo, sostuvo que «si la cuarentena se extiende demasiado y nuestros trabajadores empiezan a enfermarse por los que no cumplen la cuarentena, podemos empezar a tener algunos inconvenientes».

«Por eso, es importante que solo salgan los que tienen que ir a trabajar», advirtió Galmarini.

Por otra parte, destacó «lo fuerte que es la empresa en cuanto a sus recursos humanos, que están al pie del cañón» y dijo que se trabaja con «guardias mínimas, porque extremamos los cuidados de los trabajadores» en el marco de la pandemia de coronavirus.

(Télam)