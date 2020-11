Major, el perro de Biden, será el primer callejero rescatado en ocupar la Casa Blanca.

Una semana después de las Elecciones en los Estados Unidos, las futuras mascotas de la Casa Blanca, son protagonistas como el presidente, quien volverá a cumplir con la tradición, que Trump interrumpió. Hace unos días, la familia Biden decidió crearle su propia cuenta en la red social del pajarito; donde además se promulga la adopción.

Tanto Major como Champ, serán los dos pastores alemanes que acompañarán al presidente a partir de enero próximo y volverán a recuperar la tradición legendaria que fue interrumpida por Donald Trump. Hace décadas todos los jefes de Estado adoptaban por lo menos, una mascota, pero el ex mandatario fue el único que no siguió la tradición.

Sin embargo, recientemente los pastores alemanes ya hicieron su presentación oficial en las redes. En la portada de la cuenta de Twitter de Dotus, se escribió: “Hola, soy el Mayor Biden y el 20 de enero de 2021 seré el primer perro de rescate en la Casa Blanca.”

En la cuenta se comparte la cuenta regresiva para residir en el nuevo hogar: “El amor de papá es el mejor. Champ y yo estamos ansiosos por la mudanza”. Aunque, también se destacó: “Puede que no tengamos suficiente tiempo para jugar al golf cuando papá empiece a trabajar. Champ puede estar triste, pero haremos nuestro mejor esfuerzo.”

Daddy’s love is the best. Champ and I are looking forward to the move https://t.co/1JbsjEaZTj pic.twitter.com/TinlEXtdFp

We might not have enough time for golf when daddy’s start working. Champ might be sad but we will do our best pic.twitter.com/Pog3mrp0yV

— DOTUS🐕⚪️🏠🗽 (@MajorBiden4) November 9, 2020