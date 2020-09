Madonna escribirá y dirigirá una película sobre su vida

La artista prepara el filme autobiográfico con los estudios Universal.

¡Gran noticia para los fanáticos de la reina del pop! Madonna anunció que se encuentra trabajando en un filme autobiográfico, donde ella misma llevará las riendas, y que será producido por Amy Pascal para los estudios Universal.

Por su parte, el guión estará a cargo de la propia artista junto a Diablo Cody, ganadora del Oscar por «La joven vida de Juno».

«Quiero transmitir el increíble viaje que me ha dado la vida como artista, músico, bailarina, un ser humano que trata de abrirse camino en este mundo «, expresó la diva del pop en un comunicado que emitió la compañía.

Luego, agregó: «El foco de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en movimiento y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión».

Con 62 años y una carrera de más de cuatro décadas, esta no será la primera película en la que participe (por ahora, cuenta con 26) o dirigió (en total, tres).