Macri Imputado, se acabó el blindaje judicial

El fiscal Jorge Di Lello impulsó la denuncia que presentó la interventora Cristina Caamaño por espionaje ilegal de mails a políticos, periodistas y funcionarios de distintas áreas, (propios y ajenos)

La Justicia inició una investigación este viernes para poder establecer las maniobras de espionaje ilegal realizadas desde la AFI durante la administración del macrismo. De esta manera quedaron imputados el ex presidente Mauricio Macri; Gustavo Arribas quien se desempeñaba como titular de la AFI y su segunda Silvia Majdalani.

La denuncia por supuesto espionaje ilegal fue presentada esta semana por la actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Graciela Caamaño, quien la había ingresado en formato digital el martes pasado. La funcionaria asegura probar la pinchadura de los mails de casi cien personas sin que existiese ninguna orden judicial que lo pidiera. Además por esta misma causa fue imputado por la fiscalía Dario Biorci, quien se desempeñaba como ex jefe de gabinete de la administración anterior de la AFI y a un grupo de agentes cuya identidad aún se mantiene en reserva.

Según la denuncia de Caamaño, las evidencias de espionaje ilegal de correos electrónicos a funcionarios, ex funcionarios, políticos, periodistas e integrantes de fuerzas de seguridad fue gracias a un disco rígido cuyo contenido había sido formateado. A través de técnicas de recuperación de datos se pudo encontrar información que será utilizada como prueba en la causa.

Se informó que dicha información quedó bajo el resguardo de la justicia guardada en una caja fuerte de la fiscalía ubicada en el quinto piso de Comodoro Py 2002. También es preservada junto a la documentación el disco rígido marca «Western Digital» donde fue hallada la información que da fundamentos a la denuncia de Graciela Caamaño.

De esta manera el fiscal Di Lello le dio impulso penal a la denuncia y le solicitó al juez Marcelo Martínez de Giorgi que tome una serie de medidas de prueba a saber: Se entregue en tribunales los legajos completos de los agentes identificados como «A» y «B», imputados en el caso, y «una nómina de todo el personal contratado desde diciembre del año 2015 hasta diciembre de 2019».

Por otro lado se solicitó un «diagrama completo de la estructura de la secretaría desde el año 2015 al año 2019» y «todas las órdenes de reunión de información que existieran en esa agencia federal respecto de las personas detalladas en la denuncia» y por último que se cite en calidad de testigos al personal contratado «para que informen las instrucciones recibidas respecto a los hechos investigados, por parte de los ex funcionarios Arribas y Majdalani”.

La Denuncia

La denuncia, según publicó el Portal Infobae que tuvo acceso a la causa, señala que: “Se procedió al análisis de rutina de distintos soportes tecnológicos utilizados en áreas sensibles de esta agencia. En tal sentido y puntualmente, se procedió a analizar el contenido de un disco rígido, marca Western Digital S/N WCASY0545906. En este disco se encontraron rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos a este disco en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, dirigentes, fuerzas policiales, entre otros”.

Agregando que “el borrado-aunque no seguro-demuestra claramente la ilegalidad no sólo en la obtención de la información aquí acompañada, sino también su almacenamiento en un área sensible de esta agencia. Así a través de la recuperación de datos, se pudo detectar el registro de conexión de dispositivos extraíbles (pen drives) en los cuales se había realizado un proceso sistémico de colección de información correspondiente a los correos electrónicos privados de numerosas personas vinculadas a la actividad política, periodística, entre otros”

Los espiados

La denuncia también aporta una lista de aquellas personas que fueron objeto de la persecución por medio del espionaje realizado desde la Agencia Federal de Inteligencia, algunos de ellos son:

Laura Alonso,

Mario Negri,

Nicolás Massot,

Ángel Rozas,

Ernesto Sanz

Gabriela Cerruti,

Martín Sabatella,

Marcos Cleri,

Carlos Castagnetto,

Ricardo Forster,

Rodolfo Tailhade,

Omar Perotti,

Elizabeth Gómez Alcorta,

Verónica Magario,

Martín Doñate,

Adrián Grana,

Carlos Tomada,

Carlos Raimundi,

Héctor Daer,

Hugo Matzkin

Alberto Weretilneck,

Luis Majul,

Mario Barletta,

Silvia Rojkés