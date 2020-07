Luka Romero quiere «jugar para la Selección Argentina»

El joven Luka Romero, de 15 años y promesa del Mallorca español, aseguró que quiere «jugar para la Selección Argentina»

Se trata del jugador más joven en debutar en La Liga, la primera división del fútbol de España, con apenas 15 años. Luka Romero aseguró este lunes que su intención es seguir jugando para la Selección Argentina a pesar de tener la posibilidad de hacerlo para España y México.

El adolescente, que se desempeña en el recientemente descendido Mallorca, dijo que «si es posible» quiere seguir siendo convocado para el seleccionado nacional. «Tengo las tres nacionalidades pero si me siguen queriendo y si es posible, seguiré jugando para Argentina», aseguró en diálogo con Fox Sports. Luka ya se calzó la casaca celeste y blanca en noviembre del año pasado, cuando participó del torneo Sudamericano Sub 15 en Paraguay. Además, cuando se reanude la competencia internacional sería convocado por el seleccionado Sub 17 que conduce Pablo Aimar. Mientras tanto, el joven está a la espera de que desde Mallorca le informen si continuará con el plantel profesional o si volverá a entrenarse con el equipo juvenil.

Romero, que en noviembre cumplirá 16 años, aseguró que su ídolo es Lionel Messi, y admitió que le «molesta» que lo comparen con él porque «Messi solo hay uno» y que a él le gustaría hacer su propia carrera.

Por otro lado, reconoció que si bien solo vivió tres años en Argentina tiene como objetivo a futuro jugar en el fútbol argentino y si es posible en Quilmes, donde estuvo su papá, Diego, y su abuelo José «Pepe», es una referencia del fútbol juvenil del «cervecero».

«La pasión del fútbol argentino es impresionante, la viví en los partidos que fui a ver a La Bombonera y la cancha de River», agregó también. Luka Romero se convirtió en el jugador más joven en debutar en La Liga española el pasado 24 de junio cuando ingresó unos minutos en el partido que Mallorca perdió con Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano.