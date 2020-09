Luego de luchar, se abre una posibilidad para el cupo femenino como chófer de transporte público de pasajeros

Cecilia Bravo, chófer profesional, desde el 2017 lleva una lucha clara: cupo femenino en el transporte público de pasajeros en Bahía Blanca.

Luego de varias presentaciones judiciales, su última apelación fue escuchada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata.

A partir de ahora, las tres empresas concesionarias del servicio en Bahía Blanca (T.A. San Gabriel, Rastreador Fournier y Bahía Transporte SAPEM) tienen la obligación – mediante medio fehaciente y con una anticipación de no menor de cinco (5) días hábiles – de informarle sobre cualquier evaluación de aptitud y/o de la fecha para presentar antecedentes, ante cada una de las convocatorias a cubrir puestos de conductor.

«En el caso de que no me tomen, me tienen que decir el motivo por el cual no me toma», se explayó la conductora, que hoy por hoy maneja un taxi. «Que todavía estemos hablando de discriminación es algo terrible. Esto no solo viene por mi, sino por todo lo que viene atrás. Es abrir la puerta a las demás y tener otros lugares de trabajo», expresó.

También relata que las compañías ni siquiera han respondido ante la solicitud de una entrevista, cuando recorrió las empresas dejando CV y toda la documentación habilitante. Es más, reconocieron ante el tribunal ¨no contar con personal femenino en tareas de conducción de sus unidades de pasajeros».