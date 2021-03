Luego de la tormenta, varias escuelas se inundaron

A pocos días de que los alumnos regresen a las aulas, varias escuelas de Bahía Blanca, se vieron afectadas por las intensas lluvias.

En la Escuela Secundaria 33, ubicada en Caseros al 2.900, aparecieron varias goteras que inundaron la entrada a los baños del establecimiento, un pasillo, algunas aulas y la dirección.

Estos es para que vean y no digan que no queremos arrancar las clases», manifestó la docente que filmó el video, y añadió, «un año la escuela cerrada y no hicieron absolutamente nada».

Lo propio ocurrió en la Escuela Técnica N°4, de Florida al 600, donde las aulas y las escalinatas se vieron anegadas por el agua que ingresó.