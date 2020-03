Lucifer: ¿tendrá sexta temporada?

A mediados de 2019, Netflix anunció una quinta temporada de Lucifer, tras haber sido cancelada por Fox anteriormente.

Mientras seguimos esperando el estreno de su quinta entrega, que aún no tiene fecha confirmada, recibimos una buena noticia por parte de la plataforma de straming.

Según informó TV Line, los nuevos showrunners de Lucifer, Ildy Modrovich y Joe Henderson, se reunieron con directivos de Netflix para llegar a un acuerdo y concretar la realización de una sexta temporada.

Los fanáticos ya han logrado salvar el show una vez con el famoso «#SaveLucifer». Henderson, dijo que el apoyo de los espectadores es fundamental para que el show siga su curso, y si bien ya tienen un desenlace en mente, ambos productores quieren seguir realizando el show.

Por su parte, Tom Ellis se encuentra en conversaciones con Warner Bros, por ese motivo habrá que seguir esperando una confirmación, ya que nadie se imagina una sexta temporada de Lucifer, sin Lucifer.

Por otro lado, ya tenemos los nombres de los episodios de la quinta temporada. Los mismos, en orden, son:

«Really Sad Devil Guy»,

«Lucifer! Lucifer! Lucifer!»,

«¡Diablo!»,

«It Never Ends Well for the Chiken»,

«Detective Amenadiel»,

«BluBallz»,

«Our Mojo»,

«Spoiler Alert»,

«Family Dinner»,

«Bloody Celestial Karaoke Jam»,

«Resting Devil Face»,

«Daniel Espinoza: Naked and Afraid»,

«A Little Harmless Stalking»,

«Nothing Last Forever»,

«Is This Really How It’s Going To End?»

«Episode 16»