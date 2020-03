Lucha hace años por volver a ver a su hija: «Voy a ir hasta el final»

Gonzalo Ferreyra es un padre bahiense que lucha incansablemente para volver a ver a su hija. Dialogó con Informate Acá y brindó detalles acerca de su situación.

“La última vez que vi a Lola fue hace dos años y medio, el día del padre del año pasado me llamó de la nada, porque después de que dejé de verla nuca más me pude comunicar”, explicó.

“Cuando ella estaba viviendo acá (la madre de la nena) hacía denuncias falsas, me mandaba restricción y yo no me podía acercar. Era complicado verla acá, entonces decidí hacer todo legalmente”.

Señaló que la nena actualmente está viviendo en Mendoza y que él está movilizándose en todas las instancias legales para recuperar el contacto.

Por todo lo anterior, Gonzalo contó que con un abogado lograron llevar a la madre de su hija a una instancia penal y a juicio oral. “En septiembre de 2018 fue condenada a 8 mese de prisión condicional y dos años de buena conducta, ella apeló y se lo negaron, entonces quedó firme en marzo de 2019”.

Jésica Ludueña es la mamá de la chiquita, quién fue condenada por cometer el delito de impedimento de contacto con su padre no conviviente, y como si fuera poco, también está imputada por un delito de instancia privada.

Siguiendo con el relato, Ferreyra explicó que cuando la madre de su hija se llevó a la menor a Mendoza, mintió y hasta brindó una dirección falsa, por lo tanto ni siquiera era posible conocer el paradero exacto.

“Me cuesta mucho creer en el fuero familiar”, lamentó. Y agregó que actualmente pidieron que se ejecute la pena de cárcel, “puede ser que el juez ordene que la busquen por la fuerza pública y ella acá haga un régimen de visitas para que vea a la nena, o que se hagan efectivos los 8 meses de cárcel”.

Además, mencionó que fuera de la parte legal hay muchísimos padres –de distintos puntos del país- que se le acercaron compartiendo la misma situación.

Gonzalo cerró con unas palaras muy emotivas: “Yo hago todo por mi hija, pero tengo miedo de cómo reaccionará cuando la vea nuevamente. Voy a ir hasta el final, tengo todo guardado y le escribo como si ella estuviera acá conmigo, a veces lloro un poco y me descargo, pero me hace bien y me sirve para desahogarme”.