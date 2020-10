Lousteau criticó las apariciones de Macri: “No es momento de hablar de otros y echar culpas”

El senador Martín Lousteau habló con Jonatan Viale y Eduardo Feinmann en el El Pase en A24 donde se refirió a la reaparición a la escena pública del ex presidente Mauricio Macri.

“No le doy tanta relevancia a las apariciones del expresidente. Algunos se sienten cómodos, a otros no nos gusta lo que dice”, dijo Lousteau y agregó: “Creo que no es momento de hablar de otros y echar culpas, porque yo dije que hay que salir a buscar el 10% de lo que falta, no criticar a los de adentro”.

Con respecto a la situación económica, señaló que “la cosa es delicada” e hizo hincapié en la problemática del dólar. “Ahora, tanto empresas que se van, pequeños ahorristas que compran dólares, exportadores que no liquidan, es incertidumbre. Tenemos un problema agravado por un funcionamiento dentro de la coalición gobernante y con respecto a la oposición que es patológico”, agregó el ex ministro de economía.