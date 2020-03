Lourdes Sánchez, víctima de un robo

Este viernes, Lourdes Sánchez atravesó un duro momento ya que le quisieron robar en un local de ropa en el barrio porteño de Recoleta. Al parecer, una mujer le quitó su celular pero afortunadamente ella se dio cuenta y pudo recuperarlo. Según contó en un video publicado en Instagram, el hecho ocurrió mientras canjeaba una gift card obsequiada por sus compañeros de trabajo de «Los Ángeles de la Mañana» por su cumpleaños número 34.

«Me pongo a ver un perchero y siento que hay una mujer cerca mío, lo cual me pareció muy sospechoso. Y de repente siento un movimiento en mi cartera. Uno puede pensar ‘bueno, pasó alguien y me chocó la cartera’. Pero no sé por qué sentí que metieron la mano adentro de la cartera y que me afanaron», comenzó diciendo. Y luego agregó: «Abro la cartera y efectivamente me habían afanado el teléfono. Me doy vuelta y estaba una mina. Le agarro fuerte el brazo y le digo ‘devolvémelo’. Estaba segura de que era ella. ¿Y qué hace la mina? Saca de su cartera mi teléfono y me dice ‘perdón’. ¡Perdón me dice! ¿Perdón qué? ¿Por afanarme?».

Ante la situación, la modelo y bailarina advirtió a todo el local de que había una delincuente, por lo que todos se alarmaron ante la situación. «Es como que en ese momento uno no sabe qué hacer, no es que salí a correrla ni nada. Todo el mundo miraba y nadie hizo nada y se fue. Se fue la chorra», comentó.

Para finalizar, Sánchez dejó una reflexión sobre el hecho. «La moraleja es que tengan cuidado. Hay muchos casos de chorras que trabajan así, de a dos. Una hace carpa, que es lo que estaba haciendo la que se me acercó mucho y la otra aprovecha para afanarte. Cierren las carteras y tengan mucho cuidado», expresó.