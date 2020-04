«Los días que no hay transporte público, los empleados deben retirarse a las 17», expresó Miguel Aolita

Mañana, todos los supermercados permanecerán cerrados por ser feriado nacional. Miguel Aolita, secretario general de Empleados de Comercio, dialogó en exclusiva con Informate Acá.

Confirmó que se harán recorridas como es habitual para corroborar que se esté cumpliendo con la norma. Ni siquiera los dueños de los super van a poder abrir por su cuenta.

Los controles, no solo lo hacen durante los feriados sino también para que se cumpla con el horario de cierre de las 17 (en caso de que el local haya acordado hacer horario corrido). Sino a las 21.

«Hicimos un acuerdo con la municipalidad, en que los días que no hay transporte público, los empleados que no son del rubro supermercado o los que no cierran a las 17, tiene que retirarse a las 17» expresó.

Por otro lado, comentó que el uso de barbijo no es obligatorio. «No podemos exigir lo que no es una obligación» agregó y que la persona que tiene más contacto es el cajero/a, por lo que se pidió una división acrílica para proteger al empleado.

Problemas en Garbarino

En los últimos días, trascendió que solo habían pagado el 30% del sueldo.

«Es un tema nacional. No podemos negar que no vayan a tener espalda para afrontar la situación. No hubo despidos, solo abonaron una parte del cobro y dijeron que no podían pagar más», aclaró Aolita.

«El salario de los trabajadores no se negocia, no es culpa de ellos que no puedan desempeñar su tarea