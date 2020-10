Lo destacó el Jefe Comunal, al término de la conferencia de prensa donde presentó los trabajos de pavimentación de una calle, (VER NOTA APARTE). El mandatario comunal, abordó otros tema fuera de agenda,, respondiendo a las preguntas de la prensa.



La oportunidad fue propicia para que el Intendente responda a diversas cuestiones que se están dando en los últimos días, como el tema de los Transportistas, la Playa de Camiones, Paritarias, pase de personal a Planta permanente, entre otras.

Así, fuera del tema convocado para la conferencia, y con la amabilidad que lo caracteriza, el Jefe Comunal se prestó a responder todas las preguntas,

Transportistas

Con respecto a los camioneros del distrito que presentaron una nota al HCD por supuesto incumplimiento por parte del Ejecutivo de algunos puntos firmados en la Mesa de Mediación años atrás, Matzkin adelantó que serán convocados y manifestó «En la gestión anterior, de Carlos Berterret. se dio una problemática igual, se llamó al diálogo y los representantes del sector de transportistas, abandonaron el diálogo. Dejaron de ir a las reuniones que se estaban manteniendo para llegar a un punto de entendimiento»

» Lo cierto es que los camiones no pueden transitar por cualquier lado, por dos motivos: Por la seguridad de la gente, que es lo más importante, porque hemos tenido que lamentar accidentes fatales; Y porque rompen las estructuras que cuestan muchísimo hacer».

«Hay que entender que los camiones no pueden transitar por cualquier lugar del ejido urbano. Hay que encontrar los mecanismos para puedan llegar a los talleres, a las gomerías, pero no pueden estar transitando y menos con cargamento en cualquier lugar».

«Vamos a llamar nuevamente al diálogo, pero tiene que quedar claro que hay que cuidar a la gente, a la infraestructura y se debe cumplir una Ordenanza», enfatizó.

«La Playa de Camiones no es una excusa»

Consultado sobre la Playa de Camiones, señaló: «Siempre es perfectible. Ahora hay seguridad, no ha habido denuncia de robos de ningún tipo en el último año, es mejorable, de hecho pasó de órbita, esta semana la cambiamos a la órbita de Obras Públicas y Servicios Urbanos, pero no es excusa la Playa de Camiones. Empresas privadas tienen que hacerse de su estructura para poder funcionar».

Y agregó: «Lo que se convino en el año 2018, fue dentro de un marco de diálogo, para encontrar una solución, una solución transitoria y los representantes abandonaron el diálogo, dejaron de ir. No es una solución definitiva, particularmente no estoy de acuerdo. Yo mismo vi, hace muchos años, como un chasis, sin querer atropelló a un niño que falleció. Me tocó la desgracia de ver ese accidente. No estoy para nada de acuerdo que los camiones transiten por cualquier lugar», apuntó.

Aclaró seguidamente: «Vamos a buscar el diálogo y el consenso. Tienen que saber que soy de la idea de que hay ciertas cosas que hay que respetar. y sobre todo, está la seguridad de la gente. Esto que estamos haciendo, que es una infraestructura carísima, que también paga la gente con sus impuestos, también hay que cuidarlas»

«Vamos a llamar a Mesa de Diálogo»

Sobre la manifestación pacífica que hizo hace unos días atrás el Gremio Municipal FESIMUBO, solicitando aumento salarial, dejó en claro Matzkin: «Es legítimo el reclamo de los gremios. Es innegable la crisis económica, es innegable la inflación, y en la medida de nuestras posibilidades, nos vamos a sentar a la mesa de diálogo, siempre en la media que podamos pagar, porque no vamos a poner en riesgo las prestaciones de los servicios, mas en un contexto de Pandemia y de crisis, donde tenemos que sostener un sistema de salud, que se ha vuelto mucho más costoso, por se tuvo que reforzarlo, en recursos humanos, en aparatología, en hacer inversiones»

«En la medida que podamos, nos vamos a sentar a la mesa de diálogo y vamos a hacer una recomposición».

Por lo tanto, creemos que el reclamo es legítimo y que los gremios en ese aspecto tienen razón».

Ascensos y Calificaciones

En otro punto aclaró: «en estos momentos estamos haciendo con los gremios, en el marco de la Junta de Ascensos y Calificaciones, el pase de 100 empleados a Planta Permanente, y el pase de 100 con recategorizaciónes».

«Es histórico, hace mucho años, de 2016 para atrás, que no se hicieron recategorizaciones y ascensos».

«Que alguien me diga si alguna vez se hicieron 100 pases a Planta como ahora, No hubo, no podemos hacer todo junto, porque explotamos el presupuesto».

«Los gremios lo saben bien y está bien que lo pidan, lo entendemos, pero es el número que hoy podemos y es altísimo, Porque nunca se dio esto, ni cien recategorizaciones, ni cien a planta permanente, son doscientos. Esto es, el 20 por ciento de la planta municipal y con este número, vamos a estar enmarcados dentro de la Ley»

Remarcó luego: «Ni bien terminemos esta obra, que va a ser en los próximos días, quizás en la próxima semana, vamos a llamar a la Mesa de Diálogo, porque además es la misma gente, la que integra la Junta de Ascensos y Calificaciones, y la Mesa de Diálogo. Tienen que terminar este trabajo para empezar a hacer el siguiente Tiene que quedar claro que comprendemos la situación», reiteró,.

Gestiones en la Provincia

Consultado sobre si habían realizado gestiones en organismos provinciales, manifestó el Jefe Comunal: «Hicimos cientos de gestiones, no son tiempos fáciles para las gestiones por la distancia, porque cuesta muchísimo relacionarse cuando no es personalmente, o tener una reunión con un funcionario de manera presencial, pero estamos haciendo muchas gestiones».

Y enumeró: » Estamos realizando gestiones para obras de gas, de cloacas, de escuelas, obras de hormigonado. Estamos haciendo muchas gestiones en varios lugares a la vez, con la posibilidad de volver a comenzar con la construcción de viviendas. Hay muchísimos expedientes y gestiones que estamos haciendo, no está fácil por el contexto económico, la pandemia, y la distancia han complicado estas cosas. Pero hay muchísimo en lo que estamos trabajando», concluyó el intendente Lisandro Matzkin, quien junto a sus funcionarios, se mantiene intacto, en primera línea, en el marco de esta pandemia que no le impide seguir trabajando por la ciudad y su gente, con los recaudos que el protocolo exige. (M.A..C.).