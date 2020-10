Los Angeles Galaxy releva a Juanjo Romero del equipo

La entidad de Estados Unidos comunicó que releva al entrenador argentino Guillermo Barros Schelotto, y a sus asistentes, entre ellos el entrenador de arqueros pringlense, Juan José Romero. El Motivo fueron los malos resultados del equipo

Los Ángeles Galaxy anunció ayer que el club relevó a Guillermo Barros Schelotto de sus deberes de entrenador en jefe, con vigencia inmediata. Dominic Kinnear se desempeñará como entrenador en jefe interino de LA Galaxy durante el resto de la temporada 2020.

Además, el entrenador asistente Gustavo Barros Schelotto, el entrenador asistente Ariel Pereyra, el entrenador de porteros Juan José Romero y el entrenador de rendimiento Javier Valdecantos han sido relevados de sus funciones de entrenador.

“Basándonos en los resultados, hemos decidido ir en una dirección diferente”, dijo el gerente general de LA Galaxy, Dennis te Kloese. “El LA Galaxy es un club que se basa en ganar en el campo y ser representativo de la mentalidad de campeonato y el pedigrí que esperas en Los Ángeles. Como club, tenemos una responsabilidad colectiva y todos debemos compartir la culpa de la situación actual del club. Asumo la responsabilidad de los malos resultados y creo que podemos encontrar el camino correcto para este equipo y nuestro club”.

Barros Schelotto tuvo una marca de 21 partidos ganados, 6 empatados y 26 perdidos en la MLS durante su tiempo con el club. Los LA Galaxy tienen una marca de 5 ganados, 3 empatados y 11 perdidos durante la temporada regular de la MLS 2020.

El LA Galaxy recibe al Real Salt Lake el domingo 1 de noviembre, pero ya sin su DT, y tampoco el pringlense.

JUANJO ROMERO HABÍA LLEGADO A LA GALAXY EN 2019

El entrenador de arqueros pringlense seguía dentro del cuerpo técnico junto a los mellizos Barros Schelotto, pasando a Los Ángeles Galaxy en la MLS en enero de 2019, equipo donde jugaba en ese entonces el sueco Zlatan Ibrahimovic

Juanjo, se unía a Schelotto y al Galaxy después de las dos temporadas y media en Boca Juniors.

«Se me presenta una oportunidad de trabajo que no he vivido» decía aquella vez en una nota periodística en Pringles FM.

«Uno trata de seguir mirando adelante, crecer en la personal. Cuando se tiene comodidad en algo el crecimiento se achica, debemos estar en partes incomodas para revelar otras situaciones» destacaba el entrenador de arqueros pringlense.

Al respecto, Romero señaló que «uno es agradecido a las oportunidades que le dan y las posibilidades que se presentan. Hay que estar preparado y aprovecharlas, me gusta descubrir día a día cosas nuevas, se me presenta una oportunidad de trabajo que no he vivido y me gustaría descubrirla».