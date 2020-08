Lo detuvieron por manejar con una licencia de conducir falsa

Sucedió ayer en la tarde. Los operativos de Prevención en los Barrios de Bahia Blanca, están realizando estrictos operativos, y en uno de ellos dieron con una licencia de conducir no compatible.

En el día de ayer a las 19 horas en la calle Tierra del Fuego 3300 se detuvo a Rolando Ramon Villarlba Vera de 29 años de edad a partir del Mega Operativo de Prevención General en los Barrios de Bahia Blanca.

Se procede a la secuestrar su vehículo Honda CG 160 Titan por tener licencia de conducir que no era autentica ya que, no coincidía el domicilio con el del DNI y el Cogido de Barra y los números de serie se encontraban inexistentes, además de no poseer los sellos de agua de seguridad.