“Lo Baila así”, nuevo tema de Jay A que va a explotar en su estreno

Informate aca tiene la hora exacta de cuando se estrenará el tema de Jay A, “Lo Baila así”.

Hasta el momento, Jay A había informado que el estreno de su nuevo tema iba a ser hoy y que era una colaboración con sus hermanos Luqua y Gabolians, además agrego que el 7 de septiembre saldrá «Entre Sabanas» con Tayron.

Jay A o Doble J, es el seudónimo de Jose Allende Agostino, es un cantante que tiene 20 años y es de Argentina, Necochea.

Empezó con su música como si fuera un pasamiento, haciendo Freestyle con sus hermanos. Un día se puso a escribir y termino haciendo un tema que solo lo escucho un amigo, el cual nunca lo saco a luz quedando guardado totalmente.

Pero un día decidió enfocarse en la música porque le gustaba y se sentía feliz en ese ámbito ya que lo usaba como forma de desahogo cuando escribía y como una desconexión del mundo exterior.

Sus dos hermanos también se enfocan en la música. “Luqua”, o Lucas le gusta más el trap pero tiene algunos Reggaetones y “Gabolians” o Gabriel le agrada más el Rap melódico aunque ambos chicos pueden acoplarse a cualquier género. Tayron es un hermano diferente, uno que le dio la vida y el señala que es “Un hermano más”, donde cree que las circunstancias y la musica, fueron el punto principal para crear esa unión tan fuerte. Con los tres hizo diferentes colaboraciones ya que siempre están hablando de proyectos y ayudándose mutuamente, dado que en un futuro no muy lejano piensa subir un par de temas.

Doble J, se encarga de la composición y Gabolians de la producción, ya que el creo una productora llamada Big Flow Producciones.

Jay A tiene un tema propio el cual es, “Quiere Bailar”, el cual tiene una particularidad que lo vuelve único, ya que lo escribió en un momento donde no se sentía bien, un poco triste. Para borrar ese sentimiento decidió acostarse, pero le fue imposible dormir así que, se puso a escuchar un Beats y se dijo, “Voy a escribir algo que me suba el ánimo, que me genere alegría”; comento. Por lo general su inspiración se basa en situaciones que el vivió o les pasaron a otras personas, partiendo de un Beats para lugar dejar su mente fluir y escribir lo que salga en el momento.

Este gran chico entro en la música dejándose llevar por ella y manteniendo ese apoyo incondicional con sus cercanos. Su madre cantaba en el coro y sus hermanos hacían Freestyle todo el tiempo. El ritmo se lleva en la sangre y con un corazón tan sincero su momento es ahora, es hoy; en el estreno de su tema, “Lo Baila así”.