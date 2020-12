Llevó al novio a la Justicia por no querer casarse con ella.

Hechos insólitos en cuanto a relaciones amorosas suceden muy a menudo. En este caso, Gertrude Ngoma, de 26 años, llevó a su pareja a la Corte para solucionar el problema que se le presentaba.

Así, lo llevó ante un juez para que le exija firmar los papeles y para que explicite cuáles son sus planes a futuro.

«Nunca ha hablado en serio, por eso lo llevé a la Corte porque merezco saber el camino a seguir y nuestro futuro», dijo la mujer.

Por el contrario y en su defensa, Herbert Salaliki aseguró que quiere casarse pero que no puede permitírselo y afirmó que no habla con ella porque no le presta atención.

De esta manera, la jueza Evelyn Nalwize, que preside el caso en el Tribunal Local de Kabushi, le dijo a la mujer que entablara una demanda por incumplimiento del contrato matrimonial, pero aclaró que las autoridades poco más podrían hacer para intervenir.

En cambio, el magistrado dictaminó que los dos deberían intentar reconciliar sus diferencias fuera de los tribunales.