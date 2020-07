Llegó la respuesta al interés de Boca por volver a contar con Calleri

Néstor Fabbri, exdefensor Xeneize y tío del delantero argentino, aseguró que la chance no se presenta sencilla.

Jonathan Calleri en Espanyol de Barcelona

En los últimos días se reflotó el interés de Boca Juniors por un viejo conocido para reforzar la zona de ataque: Jonathan Calleri, que vistió dicha camiseta entre 2014 y 2015, dejando una muy buena imagen.

Sucede que el artillero argentino acaba de descender con Espanyol de Barcelona y no continuará defendiendo esos colores: el conjunto catalán no hará uso de la opción de compra y él no tiene interés en jugar en segunda división.