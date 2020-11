Lisandro Matzkin: «Vamos a tratar en el cortísimo plazo cerrar esta situación».

El Intendente de Coronel Pringles se refirió a las paritarias municipales, y se esperanzo en poder resolver la situación en corto plazo. Además, indicó que habrá temporada de verano en el Balneario Municipal



En dialogo con los medios, el jefe comunal Lisandro Matzkin señaló que se está muy cerca de llegar a un acuerdo en las paritarias municipales.

«Quiero refrendar que todo se desarrolló en el marco de la mesa de diálogo, con muy buena predisposición de todas las partes, los que estuvieron de acuerdo y los que no. El dialogo permanece abierto y vamos a tratar de cerrar en el corto plazo esta situación, porque amerita llevar una solución al empleado municipal».

Dijo que de los 4 gremios hay 3 que estuvieron de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, y el restante no, peor que «está muy cerca».

«La propuesta que trabajamos fue la que llevo Fesimubo, con algún pequeño retoque que propusieron los demás gremios y el Ejecutivo, estamos muy cerca las partes».

«Ha habido muy buen dialogo, soy optimista y trato de ver la parte positiva de todo esto».

Se planteó a los gremios un aumento del 30% de acá a febrero, más un bono de fin de año de 3 mil pesos. Con la utilización de recursos municipales.

«La Provincia no nos está asistiendo financieramente y no vamos a prometer cosas que después no vamos a poder cumplir. Hicimos nuestro máximo esfuerzo y es éste».

Señaló que la masa salarial en este momento es de 52 millones de pesos por mes.

«Los aumentos escalonados son de 5% en noviembre, 5% mas bono en diciembre, mas 5% en enero y febrero que van al básico, lo ve reflejado también el jubilado municipal» continuó.

«Estamos seguros de poder cumplir con lo que ofrecimos, más de esto requeriríamos de una asistencia financiera extra que no va a existir».

Consultado por la posibilidad que se cierre por mayoría, dijo que se pude hacer pero en el Ministerio de Trabajo.

HABRÁ TEMPORADA DE VERANO EN EL BALNEARIO

Matzkin dijo que se debe seguir con la responsabilidad de cuidar a los más vulnerables, y que por el momento no se piensa en reaperturas de algunas actividades específicas.

«Se puede llegar a ampliar el horario comercial, que está en estudio, pero después el resto no. No se pueden hacer eventos con concurrencia masiva de gente, estamos pensando en el comienzo de temporada de verano en el balneario, creemos que es importante que el pringlense tenga espacios públicos que pueda disfrutar».

«Vamos a tener temporada de verano en el balneario -aseguró-, con recaudos, pero para mayores ampliaciones no veo las condiciones, salvo que tengamos una baja de casos activos».

Manifestó que el hospital esta respondiendo bien, con disponibilidad de camas y terapia, también de respiradores, pero que con esta enfermedad las cosas pueden cambiar de un día a otro.

«Tenemos que seguir alertas, pero la gente necesita trabajar y poder disfrutar de los espacios abiertos, tener válvulas de escape en el aspecto emotivo. Mucha gente no va a poder ir de vacaciones y necesitamos brindarle un lugar acorde para que el pringlense pueda disfrutar».

FIESTAS PRIVADAS: DENUNCIARLAS A LA POLICIA

Por último se refirió a las quejas de vecinos por realización de fiestas privadas en la ciudad.

«No se hacen denuncias en el lugar correspondiente, policía o fiscalía. Ahí se interviene, pero cuando no llega la denuncia, no podemos intervenir» explicó.

«Le pido a la gente que se entera de estas fiestas, que la denuncie en el momento que está ocurriendo. En ese momento puede ir la policía, interviene, se inicia causa penal. Estamos en emergencia sanitaria y ese tipo de eventos no está permitido de ninguna manera».

Para cerrar, dijo que no se divulga el nombre del denunciante, y que la denuncia es necesaria para poder intervenir en este tipo de situaciones.

ROGELIO GÓMEZ – EL ORDEN