Lili Reinhart se declara «una mujer orgullosamente bisexual»

La actriz compartió la invitación a una protesta LGBTQ+ que se llevó a cabo para apoyar el movimiento Black Lives Matter, y reveló lo orgullosa que está de ser bisexual. Mirá.

En pleno mes del Orgullo LGBTQ+, Lili Reinhart, protagonista de la serie Riverdale, reveló a través de su cuenta de Instagram para declarar su orientación sexual y dar visibilidad a las comunidades bisexuales. «Aunque nunca antes lo había anunciado públicamente, soy una mujer orgullosamente bisexual. Y hoy me uniré a esta protesta. Únanse”, escribió la actriz de 23 años, quien interpreta a Betty Cooper en la popular serie juvenil, junto a un un anuncio LGBTQ+ sobre una protesta pacífica que se llevó a cabo en West Hollywood en ese momento en apoyo al movimiento Black Lives Matter, y del cual ella fue parte.

La protagonista de Riverdale ha estado compartiendo su posición sobre el racismo desde el asesinato del afroamericano George Lloyd a manos de un policía blanco el pasado 25 de mayo en Estados Unidos. El ciudadano de 46 años murió después de que el agente Derek Chauvin le presionara el cuello con la rodilla durante casi nueve minutos mientras era detenido y se le esposaba tendido en el suelo en la ciudad de Minneapolis.

«Quiero decir que me avergüenzo del racismo que existe en este país. Se nos enseña a mirar a nuestros oficiales de policía como serviciales y amables cuando aprendemos sobre ‘líderes’ en la escuela primaria. Nuestros ‘líderes’ nos fallaron hoy«, tuiteó la autora del libro de poesía Swimming Lessons (Lecciones de Natación) el pasado lunes. Y agregó: «No puedo comenzar a imaginar el horror de preocuparme de que tus ‘líderes’ no te protejan por el color de tu piel. Sé que existe el privilegio de los blancos y nunca podría entender completamente lo que es ser oprimido por mi raza. No tengo todas las palabras correctas, pero te apoyo. #BlackLivesMatter”.

La actriz de Hustler (2019), el film de bailarinas de striptease donde comparte cartel con Jennifer López, recientemente terminó su relación con su compañero en Riverdale, Cole Sprouse, cuyo romance duró casi tres años.

Por otro lado, semanas atrás, Reinhart habló de la salud mental y reveló que sufre, desde hace años, ansiedad y depresión. “He experimentado depresión y ansiedad. No constantemente, pero todavía lo estoy experimentando. Tengo períodos de tiempo en los que me siento completamente desmotivada, no quiero hacer nada y me pregunto porqué. No sé muy bien cómo manejar el estrés”, dijo en una entrevista con la revista Glamour.

Lili contó que comenzó a ver a un terapeuta en su adolescencia, momento en el que estaba luchando con una “ansiedad social increíble”. “Siento que me he aliviado de un problema al aprender a resolverlo. No todo tiene una respuesta directa, no solo tomará una sesión, sino que empiezo a pensar: ‘Crecí, hice esto, descubrí esto, ahora puedo ir al mundo e intentar poner en práctica lo que aprendí’. Así es como veo la terapia. No estoy loca y no soy problemática. Solo soy un humano que siente algo de una manera diferente a la que sienten otras personas”, señaló.

La intérprete dijo también que compartió su vivencia para que las personas que también sufrieron o sufren problemas en su salud mental no se sientan solas. «Me parece que hablar de eso y compartir mi experiencia con otras personas, y recordarme que no estoy sola ha sido increíblemente terapéutico”, cerró.