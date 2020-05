Liberaron a los delincuentes que atacaron a Luli Fernández

No obstante, no todo terminó allí. Al parecer, el fiscal dio marcha atrás con su decisión y ordenó a efectivos policiales buscar nuevamente a los ladrones en sus domicilios aunque ello no fue posible ya que se encuentran actualmente fugados de la Justicia. «Como se dio cuenta de que se había mandado una macana, a las dos horas hizo una orden nuevamente para detenerlos y realizar una rueda de reconocimiento, pero obviamente esos delincuentes no estaban más en el domicilio», señaló Berni.