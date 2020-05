Le cortaron el cable de Internet a la maestra porque les daba mucha tarea

Por la cuarentena, las clases se transformaron en virtuales por Internet: en España unos niños tomaron una polémica decisión para evitar que les sigan dando tarea El Confidencial

“Me he asomado por casualidad y los he visto en plena faena a estos dos alumnos. Me estaban cortando un cable de la fachada. No sé que pretendían, pero desde luego algo bueno no era”, explicó la maestra a la policía española.

Al ser atrapados, los dos menores se excusaron por su travesura: “Es que nos manda muchos deberes, por eso le hemos cortado el internet”.

La docente no presentó cargos contra sus alumnos y acordó que los padres de los menores se hagan cargo del arreglo del cable.