Lavagna: «No es momento para el Consejo Económico y Social»

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna aconsejó al presidente Alberto Fernández no realizar en el corto plazo la reunión del Consejo Económico y Social con sindicalistas y empresarios, al señalar que en ambos sectores hay «una actitud de no querer ceder en nada y defender todo lo que tienen».

«Le he dicho (al Presidente) que no creo que este sea un momento adecuado para el Consejo Económico y Social. Veo en los distintos sectores una actitud de no querer ceder en nada y defender todo lo que tienen», argumentó el ex postulante presidencial por Alternativa Federal en declaraciones a Radio Con Vos.

Al respecto, Lavagna alertó que «mantenerse en esa línea es asegurar que el país no va a salir del estancamiento que ya va camino a una década».

En esa línea, dijo que «no todo el mundo» se muestra flexible y, si no hay cambios, «los resultados serán similares» a los de la última década.

«No todo el mundo parece que estar mostrando lo que yo creo que es necesario como flexibilidad. Con la rigidez actual, desde los productores de Vaca Muerta hasta los jubilados, pasando por todo el espectro, jueces, diplomáticos y sindicatos también, donde todo el mundo se mantiene en sus posiciones, es difícil cambiar y si no se cambia los resultados serán similares a los que venimos experimentando», insistió.