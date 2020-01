“Las personas saben cómo soy”, habló Pablo Ventura, el liberado en el crimen de Villa Gesell

Pablo Ventura era el acusado número once del crimen de Villa Gesell, pero ayer por la noche fue liberado. “Fue todo muy difícil”.

“Tratar de a poco ir volviendo a la normalidad. Me siento mejor por suerte. La verdad fue muy difícil. Me trataron muy bien. Todavía es algo que no caigo“, expresó Pablo Ventura en diálogo con C5N. Cabe mencionar que era el acusado número once del crimen de Villa Gesell y fue libertado ayer por la noche.

La fiscal Verónica Zamboni no pudo probar que el joven estuvo en la ciudad balnearia la noche del crimen.

“Cuando se enteró de que lo iban a liberar se largó a llorar como un nene, pobrecito. Yo tengo una emoción bárbara. Es una injusticia lo que había sucedido”, expresó en diálogo con TN José María, su padre.

En ese sentido, añadió: “Lo que hicieron fue una malicia. Cada vez que estos chicos hacían una picardía, decían que lo había hecho Pablo Ventura. Sinceramente, no creo que estos chicos supieran que había muerto Fernando, por eso tiraron ‘Pablo Ventura’, como una broma. Lo han dicho como una joda más”.

La liberación de Pablo Ventura

Horas después de haber sido libertado, Pablo habló con C5N. Durante las horas que estuvo detenido, reveló que lo trataron “muy bien” y que fue indispensable el apoyo tanto de sus familiares como de sus amigos. “Las personas saben cómo soy”.

En la misma entrevista estaba presente su padre, quien destacó: “Después de pensarlo tres o cuatro días llegué a una conclusión. Cuando allanan a estos chicos no sabían que habían asesinado a una persona, entonces tiraron el nombre de Pablo Ventura a modo de chiste. Sino, no se explica”.

Siguiendo esa misma línea, dio a conocer que cada vez que ocurría algo con este grupo de chicos era Pablo el principal acusado. “Cada pavada que hacían, lo tomaban como una joda y decían: ‘Fue Pablo Ventura’”.