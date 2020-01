Las nuevas funciones que agregó Instagram para seguir compitiendo con TikTok

Mientras Instagram se aparta de algunas de sus características más tradicionales (la desaparición de los likes es paradigma de una nueva era en la red social), la plataforma de Facebook sigue sumando funciones.

Algunas de ellas, como las que acaba de añadir, recuerdan a propuestas ya disponibles en servicios que compiten con Instagram. Entre ellos Snapchat, cuya popularidad mermó en los últimos años, y también la ascendente app china TikTok.

En concreto, se trata de tres nuevas opciones en la herramienta “Boomerang”, presente en Instagram desde el año 2015 y desde entonces sin actualizaciones. La misma sirve para crear videos cortos y sin sonido, en loop, útil para las populares Stories. Ahora incluye más alternativas para los creadores.

Una de las nuevas funciones es “SlowMo” que, tal como anticipa su nombre, sirve para ralentizar los videos creados desde la herramienta “Boomerang”. En este caso, la velocidad se reduce a la mitad.

🐢 SlowMo

🗣 Echo

👯‍♀️ Duo

Boomerang has new creative twists that'll make you say yaaassssss. Try them all out today. pic.twitter.com/wp0A71RefL

— Instagram (@instagram) January 10, 2020