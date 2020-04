Las infartantes fotos de Sol Pérez (recién salida de la pileta) que encendieron las redes

Disfrutando de un domingo soleado, Sol Pérez levantó la temperatura de las redes con unas fotos hot al borde de la pileta.





La temperatura de las redes sociales se levantó considerablemente luego de que Sol Pérez publique varias fotos en su cuenta personal de Instagram. Recién salida de la pileta, la modelo enloqueció a sus fanáticos.

Junto a las imágenes, Sol Pérez advirtió que a la noche habrá más: “Domingo ❤️ Hoy hago un vivo a las 19.30 hs contestando todo lo que quieran saber 😱. Pueden dejar su pregunta en mis historias y además pienso llamar a alguno de ustedes en vivo así nos divertimos un rato!”, escribió.





Recientemente, la mediática dio el porque del que sus relaciones duren poco tiempo: “Creo que porque tampoco tengo tantas ganas de tenerlos, sino creo que uno se hace el tiempo, perdona más cosas, deja pasar más cosas. Me cuesta en sí tener un novio porque tengo poco tiempo, estoy enfocada en otras cosas y cuando conozco a alguien me pongo muchas barreras, tengo miedo a que me lastimen, a lo que pueda pasar a nivel público. Por eso prefiero estar sola a tener que comerme un garrón con alguien que pensaba que era diferente”.





Cuando le preguntaron por las críticas, Sol Pérez dijo: “Ya no me molesta nada, antes me molestaban más, que si sos gato, que si no, quién me banca, cómo llegué, todo eso me jodía antes. Me molesta que me subestimen, que por mostrar el físico no pueda tener una idea. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero ya casi no me molesta nada, ya me curtí”.