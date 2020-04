Las fotos hot de Yaz Asbún, la vecina que se peleó con Cinthia Fernández

Yaz Asbún cobró notoriedad en el ambiente televisivo luego de que Cinthia Fernández la denunciara, junto a su madre, de robarle un supuesto canje conocido en la red como «el paquete» y escracharla con un video furioso publicado en Instagram. Sin embargo, la joven ya era conocida gracias a su desempeño como DJ en la noche porteña.

Todo arrancó cuando Cinthia acudió a la guardia del barrio cerrado donde vive para preguntar por «el paquete» que le tenía que haber llegado hace días. Tras momentos de confusión, le terminaron diciendo que se lo habían entregado a una vecina por un error del correo. Una vez que la panelista de LAM llegó a la casa de la mujer, se cruzaron, la señora le dijo que no se dio cuenta que no era suyo y que lo había usado. La morocha la trató de chorra en reiteradas ocasiones y le advirtió que la denunciaría. Las dos terminaron forcejando en la puerta, transformando la situación de una queja a un episodio violento.Minutos después apareció la hija de la mujer,, quien también comenzó a filmar a Cinthia y a decirle que ella no era la única famosa del mundo y que se retirara de su casa. Luego la morocha, ya con el objeto preciado en sus manos, aseguró que «el paquete» estaba contaminado. Además, en una serie de historias de Instagram aseguró que fue golpeada por las dos mujeres que enfrentó., expresó la participante del Bailando 2020.

Lejos de dejar el tema ahí, con la palabra de Fernández como única verdad, Yaz tomó sus redes para realizar su propio descargo y liquidar a la bailarina. A través de un video, la mujer explicó que al ser dueña de una estética suele llegarle muchas cosas y que todo se trató de una confusión por parte del correo y que «el paquete» no tenía nombre sino que estaba su número de lote. Además de tratarla de «estúpida», la joven acusó a Cinthia de invadir su propiedad privada, le anunció que realizaría la denuncia correspondiente contra ella y, además, aseguró que la panelista había violado la cuarentena.

Dando cuenta de su picante lengua, Yaz le dijo «quilombera», que por eso la «gorreaban» y bancó a Martín Baclini. Rápidamente, Cinthia respondió con otra serie de videos donde volvió a llamarlas «chorras», «gronchas», «Kardashian de cabotaje» y «Mechera».

Asbún también es dueña de un centro de estética llamado “Jamás sencilla”, con centro en el barrio de Belgrano, además de contar con una sucursal en Pilar

En su perfil de Instagram, que hoy acumula más de 75 mil seguidores, Yaz acostumbra publicar fotos sumamente provocadoras que juegan constantemente con el límite de la censura donde muestra su infartante figura en distintos escenarios, además de sus extravagantes looks.

