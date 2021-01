Las fotos de Susana Giménez en traje de baño.

La diva hizo una sesión de fotos con su perra Rita y causó sensación entre sus seguidores de Instagram

Si bien no es muy activa en las redes sociales, cada vez que Susana Giménez publica alguna imagen causa revuelo entre sus más de dos millones y medio de seguidores. En esta oportunidad, la diva sorprendió con una sesión de fotos junto a Rita, la perrita que adoptó en abril del año pasado.

“Un poco de make up, un buen traje de baño, anteojos, sombrero….Hoy decidí terminar con el “look cuarentena” …Rita casi no me reconoce!!! (Para la próxima prometo sumar la peluquería)”, escribió la diva junto a las postales.