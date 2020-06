Las casitas de fiestas con serias faltas de ingreso económico

A partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio las casitas de fiestas cerraron sus puertas automáticamente y hasta el día de hoy se mantienen así, ya que no pueden ofrecer un servicio alternativo y tampoco cuentan con una entidad que realice algún protocolo para su reapertura.

Estas instalaciones se han ganado un espacio en las costumbres sociales como los cumpleaños para los más pequeños con sus juegos, canchas de futbol, escenarios y animadores.

Ignacio Gary, propietario de 2 casitas-salones en la ciudad, admite que la situación es compleja considerando que la actividad de estas casitas en general termina a fines de diciembre y no se retoma hasta marzo. Pero llevan 8 meses sin trabajar y con muchas esperanzas para volver a trabajar. Ignacio mantuvo reuniones con el municipio principalmente con el secretario de gobierno Adrian Jouglard pero no encontraron una solución o propuesta. Las condiciones para la reapertura dependen de los gobiernos provinciales o nacionales. Aparte de esas reuniones se presentaron algunos protocolos en la provincia y ninguno fue aprobado todavía. A pesar de ello, esperan que el gobierno nacional considere la situación de los animadores, los cocineros y las personas que limpian los salones de fiestas que llevan meses sin trabajar y no reciben ningún tipo de ayuda.

Javier Fernández es dueño de la casita “Buena Onda”, ubicada en Maldonado 28 es propietario del inmueble que ocupa entonces no debe afrontar el pago de alquiler como el resto de las casitas de fiestas, además de que no trabaja desde el fin del año pasado.

Hernan propietario de, “Ilusiones”, en terrada 2500 está sumamente preocupado por la situación. La posibilidad de cerrar su casita todavía no la está considerando porque es propietario del inmueble y accedió establecer un alquiler menor. Su idea es a un futuro trabajar con menos cantidad de personas y no habilitar ciertos juegos, pero será difícil mantener el funcionamiento, con la mitad de las actividades.

Gisela tiene a su cargo la página web “Fiestafelíz”, que agrupa gran variedad de salones, servicios y lugares. Ella opina que volver a realizar una fiesta demanda una educación necesaria y una buena conducta, además de dar por hecho las reprogramaciones de celebraciones importantes como un casamiento o un cumpleaños de 15, pero cumpleaños tan pequeños y habituales se pueden celebrar en familia.

Sergio, propietario de “Pícaros”, en Vieytes 1500, repasó todo lo que implicó la cuarentena, ya que hubo de cancelar fechas ya contratadas, reintegrar señas y postergar reuniones. El comenta que a pesar de la habilitación de las casitas será difícil que los padres den la suficiente confianza para mandar sus chicos a un cumpleaños.

Dado que con cero ingresos y cero expectativas en lo que va del año existe la posibilidad de que alguna casita de fiesta cierre, y es la medida que varios propietarios no quieren llegar.