Larroque: “Esta donación demuestra la acción coordinada del Estado frente a la pandemia”

El ministro destacó la iniciativa articulada entre el gobierno nacional, provincial y municipal, en el marco de la entrega de indumentaria donada por el Banco Provincia para la comunidad de Villa Azul, Quilmes.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, participó en la entrega de 1.693 camperas y 1.698 pares de zapatillas donadas por el Banco Provincia, para los niños, niñas y adolescentes de la comunidad de Villa Azul. La donación se realizó en la Sociedad de Fomento El Progreso (Bernal Oeste), que durante la pandemia funciona como centro de distribución del Comité Operativo de Emergencias (COE) del distrito.

De la actividad también participaron la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el presidente del Banco, Juan Cuattromo; la directora de la institución, Juliana Di Tullio; la gerenta general de la Fundación Banco Provincia, Fabiana Rubinstein; el subsecretario de Deportes de la Provincia, Javier Lovera; el subsecretario de Deportes de la comuna, Nicolás Mellino y sus pares de Cultura, Gabriela Alonso, y de Educación, Gustavo Lappano; y el presidente de la Sociedad de Fomento El Progreso, Marcelo Ruiz.

Durante el encuentro, el ministro Larroque afirmó que la donación es muy importante porque “demuestra la acción coordinada del Estado en todos sus niveles” y agregó que “después de tantos días difíciles, estamos contentos de poder dar una buena noticia al barrio de Villa Azul, así que nos parece central la acción de la Fundación del Banco Provincia, coordinada con el Municipio y con el resto de las áreas de gobierno”.

Por su parte, la intendenta Mendoza aseguró que “este es un aporte muy importante que hace la Fundación del Banco Provincia a Quilmes, particularmente al barrio de Villa Azul, donde no hubiésemos podido con el aislamiento sanitario sin el acompañamiento de todos los niveles del Estado y en particular de la Provincia con nuestro gobernador Axel Kicillof. Pero no solamente se trata de atender la cuestión sanitaria, sino también el frío en este invierno que recién comienza y por eso estas camperas, este abrigo, este calzado para los niños y las niñas. La logística de distribución será casa por casa”.

Mientras que en representación del Banco Provincia, el presidente Cuattromo destacó que “nuestro compromiso, así lo marca el gobernador Axel Kicillof, es trabajar codo a codo con los intendentes y las intendentas, poniendo a disposición todas las herramientas que tiene el Banco para llevar respuestas». En tanto que la directora Di Tullio señaló que “venimos reorientando las líneas de trabajo a partir de la pandemia. En ese sentido, hoy estamos en Villa Azul porque hicimos un aporte para el abrigo de los niños, niñas y adolescentes, comprando camperas y zapatillas. También estuvimos trabajando en asistencia alimentaria y con organizaciones de base para la confección de tapabocas. Estamos al servicio de las necesidades que van surgiendo».