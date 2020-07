Larreta despide trabajadores de la salud en el peor momento de la pandemia

En pleno pico de contagios de coronavirus, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires echó al menos a 30 médicos, psicólogos y enfermeros que se desempeñaban en el centro de aislamiento de Costa Salguero.

Las autoridades del gobierno porteño justificaron los despidos con la falta de pacientes para que estos profesionales atendieran.

“El día 7 de julio me llega una llamada de whatsapp informándome que no me tenía que presentar más a mi puesto de trabajo porque el gobierno porteño había realizado una reducción de personal” dijo Marlene, ex promotora de salud del centro de aislamiento.

“Hasta el día de hoy no tenemos liquidación final. No nos dieron explicaciones de por qué nos despidieron cuando sabemos que todavía hay pacientes que están ingresando” agregó la trabajadora despedida. “Somos un grupo grande el que fuimos despedidos. Hay compañeros a los que todavía no les llegó su telegrama de despido” advirtió.

Por su parte Sergio, psicólogo despedido por el gobierno porteño, denunció que en el pabellón del centro de aislamiento donde trabajaba empezaron a recibir menos personas en las últimas semanas. “Nos generó sorpresas porque sabíamos que estamos atravesando un pico alto de la pandemia” indicó.