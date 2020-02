Lanata cruzó a Tinelli por los niños wichis

La comunidad wichí vive en condiciones de mucha carencia en la provincia de Salta, motivo por el cual varias fundaciones y ONG atienden en la medida de lo posible sus necesidades. A una de ellas está asociado Marcelo Tinelli y realiza diversas acciones sociales desde hace años, y en esta oportunidad, el conductor de Showmatch comunicó que construirán pozos de agua debido a que la mayoría no cuenta con agua potable y viven en un estado alarmante.

En este marco, la cabeza de la productora Laflia, según trascendió, le envió un mensaje a Jorge Lanata invitándolo a sumarse a los trabajos para ayudar, pero esta actitud le despertó dos sentimientos opuestos al periodista, quien fue contundente a la hora de responderle en su programa Lanata sin filtro (Radio Mitre).

«Mi reconocimiento y admiración por lo que hace la fundación que está vinculada a Tinelli. Sé que hace mucho trabajo social y por lo general no lo promociona», comenzó la figura mediática, y añadió de manera firme: «Ahora, respecto del tema de los wichis, le quiero contar a Marcelo que hicimos algo en el 2013, durante el gobierno kirchnerista. En ese año hicimos una campaña en Salta por la falta de agua».

En esa misma línea, Lanata de forma enérgica continuó: «Quizás te acordás porque lo viste en la tele, ese año Marisa González conmovió a la sociedad cuando dijo que sus hijos tenían ‘hambre de agua‘. La frase fue muy fuerte e iniciamos una campaña con la fundación Conin». Luego de que el periodista se tome de la carpeta de archivos para responderle a Marcelo, en medio de su relato también detalló que, gracias a la campaña, se juntó más de un millón de pesos y que incluso contó con la colaboración del gobierno provincial.

Sin más, fiel a su estilo frontal y picante, Jorge cerró el tema en la radio de la que forma parte, entre duras palabras, chicanas e ironías. «Me pregunto, curioso, qué hiciste vos en el 2013 porque a lo mejor también estabas ayudando a los wichís. Me enteré que te tomaste un año sabático porque no estabas en televisión. Me pregunté si habías viajado a Salta, pero no, estabas en Estados Unidos, Europa, Punta del Este y en tu casa de Le Parc, pero no te vieron en Salta. Nos ocupamos del tema hace muchos años e hicimos algo concreto. Ojalá que ahora vos puedas hacer algo concreto. No creo que antes haya sido mi turno y ahora el tuyo, digo que no tengo problema en hacer algo y cuando pinte, lo volveré a hacer”, concluyó el conductor de Mitre su descargo contra Tinelli.