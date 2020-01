“La verdad del caso Érica Soriano”, el libro del asesino condenado a 22 años de prisión

Daniel Lagostena es el autor de este libro que promete revelar todos los detalles desconocidos sobre el caso de Érica Soriano.

En julio de 2018, Daniel Lagostena fue condenado a 22 años de cárcel al ser encontrado culpable del homicidio y desaparición de su pareja, Érica Soriano. Ahora, un año y medio después de la sentencia, el asesino piensa publicar un libro titulado La verdad sobre el caso Érica Soriano.

“La verdad sobre el caso Érica Soriano es un desesperado grito pidiendo justicia, develando cómo un relato en potencial instala fantasías, cómo resuelve la institución judicial su propia desidia y hasta cómo un abogado actúa contra toda lógica creando un estado de indefensión absoluto. Érica desapareció el sábado 21 de agoso de 2010 entre las localidades de Lanús y Villa Adelina. Justicia y verdad”, de acuerdo con lo publicado por el diario La Nacion.

La impresión de unos 200 ejemplares podría estar a cargo de Editorial Autores de Argentina. Según su página web, se trata de una firma que brinda servicios al autor al momento de publicar su libro tanto en papel como en formato digital. “Trabajamos hace más de diez años dentro del mercado editorial, llevamos más de 1700 títulos publicados y contamos con una gran experiencia”, se explica en el sitio de Internet.

Fuentes de la Editorial Autores de Argentina explicaron al diario previamente mencionado que el entorno de Lagostena se comunicó con la empresa a fines de noviembre pasado y que el proceso está en su etapa final. “Solo resta la impresión. El libro no tiene más de 150 páginas. El convenio es por 200 ejemplares”. Por medio de un correo electrónico, desde la editorial agregaron: “El libro aún no existe dado que no fue publicado y el contenido se encuentra en poder de nuestros abogados que están revisando ciertos contenidos”.

Soriano fue vista con vida por última vez el 20 de agosto de 2010, cuando visitó a un obstetra junto a Lagostena. Estaba embarazada de dos meses y medio. En la hipótesis que elaboraron los investigadores, Lagostena asesinó a su pareja después de una discusión dentro de la casa en la que convivían, en Lanús. Allí le pegó y la joven murió en el acto por la caída, producto del golpe que le dio, y él utilizó su contacto con casas velatorias para hacer desaparecer el cadáver incinerándolo en el crematorio de Lanús.

Fuente: LaNacion