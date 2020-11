La vacuna contra el coronavirus de Moderna asegura que tiene un 95% de efectividad.

El laboratorio emitió un informe de prensa donde mostró una eficacia de la vacuna del 94,5%.

La farmacéutica estadounidense Moderna anunció este lunes que su vacuna candidata contra el coronavirus mostró una eficacia del 94,5%, lo que representa una cifra superior al 90% informado la semana pasada por Pfizer y el 92% del Instituto Gamaleya con la Sputnik V.

La compañía tiene en marcha un ensayo con 30.000 personas en colaboración con los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, de los cuales 15.000 recibieron dos dosis de la vacuna, con 28 días de diferencia, y la otra mitad un placebo.

El resultado se dio tras detectar 95 infecciones sintomáticas, entre las cuales solo cinco habían recibido la vacuna, y 90 de ellas se encontraban en el grupo al cual no se le suministró el medicamento real, informaron desde la compañía. De estos, hubo 11 casos de enfermedad grave.

We just announced that mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate, has met its primary efficacy endpoint in the first interim analysis of the Phase 3 COVE study.

