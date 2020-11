La triste forma en la que Diego Jr. supo la muerte de Maradona.

Este 25 de noviembre, Argentina y el resto del mundo despertaron con la terrible noticia de la muerte de Diego Maradona, a los 60 años de edad, tras sufrir un paro cardiorespiratorio en su casa de Tigre. En las últimas horas, trascendió la triste manera en la que Diego Maradona Junior, quien se encuentra internado, se enteró.

Desde hace varios días Diego Jr. se encuentra internado en terapia, en Nápoles, tras complicaciones derivadas del coronavirus que contrajo, cuestión que le impidió viajar a Argentina para ver a su padre. A pesar de esto, cuando sucedió la internaciónd de Maradona, el futbolista, de 34 años de edad, había declarado que «Estamos unidos con Dalma, Gianinna y Jana».

Los días pasaron, pero hoy todo cambió al conocerse la inesperada muerte del astro del fútbol. Sin embargo, Junior no se enteró por nadie de la familia. Según informó el periodista italiano, Tancredi Palmieri, Diego Maradona Jr. se enteró de la noticia por una periodista local que se comunicó con él para hablar de la muerte de su padre. En ese momento, el hijo de Cristiana Sinagra entró en una profunda tristeza.

Diego Maradona junior, neapolitan son of Diego Maradona, is currently in intensive care due to covid.

And unfortunately a famous yellow tv anchor looked for him on the phone to get his reaction, and this is how Diego jr learned that he lost his dad.

Leave the boy in ‘peace’

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 25, 2020