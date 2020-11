La Subsecretaría de Deportes anunció el Fondo para el retorno deportivo.

Junto al Gobernador Axel Kicillof, el Subsecretario de Deportes Dr. Javier Lovera lanzó el Fondo para el Retorno Deportivo destinado a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. “El 2021 será el año del deporte en la provincia de Buenos Aires”, expresó Lovera.

En el Estadio Único de La Plata, el Subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires anunció el Fondo para el Retorno Deportivo que propone la entrega de aportes no reintegrables a cada uno de los 135 Municipios que se encuentran dentro de la provincia de Buenos Aires. Dicho fondo tiene como objetivo principal acompañar el retorno progresivo y seguro de las actividades deportivas.

Participaron del lanzamiento el Gobernador Axel Kicillof; el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el Intendente de General Rodríguez, Mauro García, entre otros.

Al respecto, el Subsecretario de Deportes, Dr. Javier Lovera, manifestó que “el regreso a las actividades deportivas constituye un eje central de la recuperación emocional de nuestra sociedad. El anuncio de este Fondo para todos los municipios de la provincia es la etapa previa a la apertura total del deporte. Esperamos que en el primer trimestre del año que viene recuperemos la actividad plena del deporte con los criterios y parámetros de la Etapa DSPO. Volveremos mejores, el deporte volverá fortalecido”.

“Nuestra expectativa es que todo el mundo encuentre su lugar en el deporte y que más gente lo practique. De esta manera, tendremos una sociedad mucho más sana. Creemos firmemente que el deporte va a ser un motor de la recuperación social y económica en 2021. El 2021 será el año del deporte en la provincia de Buenos Aires”, concluyó.

Debido a que este año los Juegos Bonaerenses no se desarrollaron de manera presencial, se reasignaron los fondos correspondientes de la Etapa Municipal y Regional acorde a lo que se había asignado para la organización de los Juegos Bonaerenses 2020. Con los recursos reasignados, se creó el “Fondo para el Retorno Deportivo”. El criterio de definición del monto a asignar para cada municipio es proporcional a la cantidad de inscriptos en la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2019, como es el criterio habitual de asignación de fondos en esta competencia.

Por su parte, el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, expresó: “No es fácil asumir una gestión del deporte en este contexto. Estas dificultades implica que tengamos que articular con todo el gabinete como lo hicimos con Augusto Costa y Carlos Bianco. A veces uno especula con esconderse y tanto Axel, como todo el gabinete, han sido un ejemplo para afrontar esta situación. El Estado está presente, estuvo y va a seguir estando. Por eso podemos afrontar la pandemia como lo hicimos. Necesitamos que la comunidad sea protagonista de ese proceso. Si la comunidad no se organiza quizá se pierda el gran desafío de potenciar la presencia del Estado con una fuerte presencia de la comunidad para que la articulación sea exitosa”.

Intendentes de distintos puntos de la provincia presenciaron el anuncio del Fondo. Además de la Intendenta de Quilmes y el de Gral. Rodríguez, participaron Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Javier Gastón (Chascomús), Juan Pablo Zurro (Pehuajó), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Ariel Sujarchuk (Escobar), Cristian Cardozo (La Costa), Marcos Pisano (Bolívar) y Roberto Álvarez (Tres Lomas). Fueron acompañados por los y las responsables de deportes de cada municipio, y decenas de deportistas bonaerenses como el ex futbolista Héctor Enrique, campeón del mundo en 1986; el gimnasta Federico Molinari; la tenista Florencia Moreno; la boxeadora María “Tily” Maderna; las jugadoras de All Boys, Sofía Hauche, Jimena Romeo y Mabel Ramos; el medallista de oro en los últimos Juegos Olímpicos de la Juventud, Iñaki Mazza; el taekwondista Agustín Alves; el ex boxeador Jorge “Locomotora” Castro; entre otros.

Augusto Costa, Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, destacó que “ya distribuimos el Fondo de Cultura y Turismo en la primera etapa. Y ahora se suma este Fondo para el deporte. Estamos hablando de un Gobierno que trabaja en equipo con los municipios para impulsar las políticas y que lleguen a las y los bonaerenses de la mejor manera posible. Si nos cuidamos y seguimos trabajando de esta manera, vamos a poder dejar atrás esta página tan dolorosa que nos tocó atravesar y de la que tenemos que salir fortalecidos”.

Los Juegos Bonaerenses son un programa fundamental en la estructura de la provincia. Han participado alrededor de 18,5 millones de personas a lo largo de sus 29 años de historia. Este año, la Subsecretaría de Deportes organizó la presente Edición Virtual, que tiene actualmente a más de 20 mil bonaerenses participando en Actividades Culturales y Deportes Electrónicos.

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerró el acto en el Estadio Único: “Quiero felicitar a todos los que intervinieron para que este año los Juegos Bonaerenses se pudieran hacer de todas formas. El año próximo celebraremos los 30° Juegos Bonaerenses. Creemos que hay una salida de la pandemia que tenemos que construir entre todos y todas. La pospandemia tiene que ser un estallido de las fuerzas productivas, de las fuerzas deportivas y culturales de la provincia de Buenos Aires”.

“El Estado estuvo y está presente con el destino de estos fondos para la reactivación del deporte. Hay que prepararse para la pospandemia. Hay que trabajar lo que se discontinuo y para eso se necesitan recursos. Hay que trabajar con los 135 intendentes de la provincia. Estos fondos van a ser un aliciente, una ayuda, un estímulo, un empuje para que se empiece a recuperar nuestra capacidad. La provincia es un emblema del deporte en Argentina. Una vez que superemos esto, no me cabe duda que se va a desatar esa fuerza deportiva que tiene nuestra provincia y que la ha hecho líder en el país. No me cabe duda que vamos a tener unos Juegos Bonaerenses, en su 30 aniversario, que van a quedar en la historia”, finalizó.