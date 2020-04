La sensual foto de Lourdes Sánchez en la cama

La bailarina sorprendió con una postal que se llevó todos los suspiros. ¡Mirá!

Lourdes Sánchez le puso picante al domingo de Resurrección, y de cuarentena, con una postal caliente que cosechó una lluvia de elogios.

La bailarina, animadora infantil y panelista de LAM suele estar muy activa en las red, y en estos tiempos de cuarentena por la pandemia del coronavirus, aún más. Comparte desde recetas de comida, momentos de juego con su hijo Valentín, retos virales que hace junto a Pablo «Chato» Prada y que terminan rompiendo Instagram y Tik Tok, y también hay un momento donde gusta de mostrar su lado más sensual.

Este sábado, la bomba correntina publicó una foto, tomada por la fotógrafa Marite De Jesus, donde se la ve entangada en la cama, posando sugerente y jugando con las sábanas blancas. «Pensando que mas puedo hacer en esta cuarentena.. me tiran ideas?», escribió junto a la imagen.

La imagen generó más de 10 mil «likes» y más de 270 comentarios, entre las que destacaron Jésica Cirio, Mery del Cerro y Romina Giardina, entre otras, que no pararon de elogiar a su amiga. Además de otros usuarios que dejaron comentarios como: «Keeee no se q podes hacer pero mas diosa imposible», «Cómo podes ser tan hermosa Lou !!!», «Por el momento mandarme un tanque d oxigeno porque me estoy por ir para el otro lado con esta foto, bommmmmmbbbbba atómica», «Me va a dar algo! «, «Hacer otro hijo con el chato», «Nah listo cerramos todo Lulú! Cuanta Hermosura Y Sensualidad que tenés encima, y tu Lomazo está literalmente prendido».

Días atrás, reventó la red con otra foto, esta vez en el baño, de espaldas, también entangada y con su imponente cola en primer plano. «¿Qué miran más, series o pelis?», preguntó, aunque la consigna poco tenía que ver con la postal. Adelantándose a los posibles mensajes de sus haters, advirtió en el mismo posteo: «Resentidos/as pasen a la segunda foto».