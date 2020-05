Pablo Yedlin, Diputado Nacional por Tucumán, manifestó que “ayer escuchábamos al diputado Mario Negri diciendo que no se pueden discutir temas importantes con este sistema pero a mi me parece que no tiene diferencia con el sistema presencial”.

En ese sentido, aseguró que “no habría problema en discutir el aborto con este sistema. Yo creo que se puede aprobar en diputados, estamos con mejores números que el año pasado. Pero es el Poder Ejecutivo el que está impulsando este proyecto” y adelantó que “la semana que viene va a estar llegando el proyecto para tratar el aborto”, en diálogo con Andrés Lerner por FM La Patriada.

Yedlin fue consultado por las declaraciones del Legislador tucumano y declaró que “son declaraciones muy desafortunadas. Han presentado un proyecto alternativo a la Ley Micaela porque no les gusta que diga ‘género’. Tucumán tampoco ha adherido a la ley de ESI”. Y, al respecto, expresó que “ojalá hoy tengamos la sanción de la Ley Micaela”.

Sobre la primera sesión virtual, destacó que “en Tucumán no tuvimos ningún problema técnico en la sesión virtual. El sistema se fue perfeccionando, hay que reconocer a la gente de modernización del Congreso un trabajo impecable. Es un sistema muy robusto” y agregó: “A pesar de que éramos muchísimos, funcionó muy bien y se trataron leyes muy importantes”. En esta línea, indicó que “declaramos de interés nacional el programa de protección de la salud, pidiendo al Ministerio de la Salud los protocolos para poder proteger a los trabajadores de la salud”.

Yedlin opinó que “tenemos que mejorar la cantidad de equipamiento de protección personal de los trabajadores de la salud”. Sobre esto, subrayó que “si bien hay acciones para que algunas empresas argentinas comiencen a producir elementos necesarios para los médicos y enfermeros, tenemos que entender que necesitamos productos que todo el mundo está queriendo comprar”.

El Diputado explicó que “el objetivo de la ley es decirle a todas las jurisdicciones la importancia de la vida y la salud de todos nuestros habitantes pero, sobre todo, de los trabajadores de la salud”, y fue contundente en que “si hay un ámbito en el que no se puede escatimar es en cuidado de la salud”.