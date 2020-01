La puntaltense Micaela que fue trasplantada de médula ósea desmejoró de salud

Micaela Rocha, la joven puntaltense de 16 años, que se encuentra internada en Buenos Aires en el Hospital Británico ingresó nuevamente a quirófano. Durante 10 años luchó contra la leucemia y fue trasplantada de la médula ósea en noviembre de 2019.

Según comentó su familia, su salud volvió a desmejorar en los últimos días y ha mostrado dificultades.

Su mamá Yésica manifestó “tiene una falla renal y hepática. El tratamiento no estaría funcionando. No tengo más fuerzas para pedirle nada a Dios, solo necesito que mi hija no se me vaya”.

Según la información médica, tras salir de quirófano, su estado de salud es muy delicado, tuvieron que entubarla y está con respirador.