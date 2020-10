La Provincia presentó el programa “Cooperativas en Marcha”.

La Subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas bonaerenses, Mariela Bembi, destacó que “se invertirán $145 millones en un sector que estaba abandonado”.

La Subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas de la provincia de Buenos Aires, Mariela Bembi, dio detalles del Plan Cooperativas en Marcha que anunció el gobernador Axel Kicillof.

En declaraciones a La Mecha por Radio Provincia dijo que “lo más importante es que el Gobernador volvió a fondear el Fondo de Promoción y Educación Cooperativa que se sostiene con aportes de las cooperativas y que durante los últimos 4 años estuvo desfinanciado” y explicó que “ahora se destinaron $145 millones en total para tres líneas de créditos”.

Bembi detalló que “Cooperativas en Marcha se compone de 3 líneas: un primer componente de subsidios de hasta $250.000 para financiar la mejora de procesos productivos. Hay una segunda línea de créditos para financiar capital de trabajo, activos fijos, proyectos de pre-inversión y la tercera línea es un programa de acompañamiento para los aspectos económico-productivos, como gestión de calidad, condiciones de trabajo, aspectos socio comunitarios y perspectiva de género”.

“En la Provincia hay casi 3000 cooperativas, es el 25% de las cooperativas de todo el país y dan trabajo a 80.000 personas. Las cooperativas producen muchos bienes y servicios, fueron una solución para llevar los servicios más esenciales a los distintos rincones”, indicó.

Bembi señaló que “es complicado el presente, venimos de 4 años de un gobierno que no impulsó la producción, afectó a Pymes y cooperativas y la pandemia termino de complicar la situación. Las cooperativas no escapan a la realidad de la industria en general, con el adicional que no pudieron acceder al programa ATP porque no tienen empleados, tienen asociados”.