La Provincia entregó respiradores para Esteban Echeverría

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entregó siete nuevos respiradores, catorce bombas de infusión y cuatro monitores para el municipio de Esteban Echeverría, en el marco de la pandemia de Covid-19. Fueron recibidos por el intendente Fernando Gray y estuvo acompañado por el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán.

“En la provincia de Buenos Aires tenemos una situación sanitaria en la que estamos trabajando a contrarreloj” indicó Kicillof. En esa línea, destacó que la entrega de este equipamiento se enmarca en un plan de asistencia para todos los hospitales públicos provinciales y municipales.

El Gobernador puntualizó: “Queremos llevar tranquilidad, estamos utilizando todos los instrumentos que tenemos para ampliar el sistema sanitario” y detalló que “estos respiradores pueden salvar una vida o varias. Antes no los teníamos y es muy importante contar con ellos, pero no alcanza ningún sistema de salud si hay contagios masivos”. “El virus no hace diferencias, tenemos que seguir cuidándonos”, agregó.

Por su parte, Gray resaltó: “Estos insumos van a equipar nuestro Hospital municipal de Monte Grande y también al Hospital del Bicentenario que recientemente inauguramos”.

La entrega de equipamiento se llevó a cabo en el centro logístico El Dique de Ensenada